Times: До квітня Україна отримає не більше 50 західних танків

До очікуваного навесні нового наступу росії Україна отримає невелику частину від обіцяних західними країнами танків.

Про це пише The Times.

За оцінками, до початку квітня на фронт прибудуть лише 50 танків, що викликає занепокоєння, оскільки їх буде недостатньо для істотного впливу на бойові дії. Як пише видання, Київ очікує, що його союзники надішлють загалом до 320 західних танків.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його міністри намагатимуться під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка завершується сьогодні, згуртувати партнерів, щоб передати більшу частину з обіцяних європейськими країнами 80 танків Leopard 2.