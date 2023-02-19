Росія за добу втратила в Україні майже 600 військових

Російські окупанти за добу втратили в боях в Україні 590 своїх військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

Крім того, українським військовим вдалося знищити 23 одиниці озброєння або військової техніки. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна — Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.