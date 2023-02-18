Держдеп США: На війні з Україною росія втратила 200 тисяч військових

Від початку Великої війни росія втратила в Україні близько 200 тисяч військових пораненими та вбитими.

Про це під час Мюнхенської безпекової конференції повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Згідно з американськими джерелами, під час війни з Україною було вбито та поранено 200 тисяч росіян», — розповів американський чиновник.

Окрім цього, Блінкен акцентував на тому, що понад мільйон жителів росії залишили свою країну, тому що не хочуть воювати. За 2022 рік тисячі компаній заморозили свій бізнес у рф, оскільки «побоювалися репутаційних збитків».