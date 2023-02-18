США офіційно встановили, що російські війська в Україні чинять злочини проти людяності

США офіційно встановили, що російські війська в Україні скоїли злочини проти людяності.

Про це на Мюнхенській безпековій конференції заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс.

«Ми вивчили докази. Ми знаємо правові стандарти. І немає сумнівів, що це злочини проти людяності», — наголосила віцепрезидентка, додавши, що росія проводить «широкомасштабні та систематичні атаки на цивільне населення України».

За словами Гарріс, адміністрація президента США продовжить допомагати Києву розслідувати воєнні злочини. «Я говорю всім тим, хто вчинив ці злочини, та їхньому керівництву, причетному до цих злочинів, — вас буде притягнуто до відповідальності», — пообіцяла політик.

У містах, наближених до зони бойових дій, зокрема, в Донецькій області, цивільні гинуть мало не щодня. Українська влада незмінно закликає жителів прифронтових населених пунктів евакуюватися, поки така можливість існує.