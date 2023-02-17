Премʼєр-міністр Денис Шмигаль: У березні уряд проіндексує пенсії на 20%

У березні 2023 року уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців.

Про це на засіданні уряду 17 лютого повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування», зокрема чоловіки від 60 років, жінки від 55 років, які мають не менше 5 років страхового стажу.

Крім того, цього року уряд збереже всі доплати до пенсії за віком. Тобто пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 гривень. Для пенсіонерів віком 75—80 років доплата становитиме до 400 гривень на місяць, а для пенсіонерів 70—75 років — до 300 гривень.

Також у 2023 році продовжать виплачувати субсидії найбільш вразливим категоріям. У лютому цього року середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні становить 1 684 гривні. Субсидії отримують 2,3 мільйона домогосподарств.