Зеленський призначив начальника Чернігівської військової адміністрації. Ним став полковник ЗСУ

Президент Володимир Зеленський указом призначив Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації, яку він утворив 7 лютого.

Брижинський — полковник ЗСУ. Він брав участь у російсько-українській війні з 2014 року. У березні 2019 року очолив 93 окрему механізовану бригаду «Холодний Яр». У вересні 2022 року очолював відділ оперативного управління штабу командування Сухопутних військ. З жовтня 2022 року Брижинський є керівником патронатної служби апарату облдержадміністрації.