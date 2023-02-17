Сили оборони України відбили атаки росіян на Харківщині, Луганщині та Донеччині й знищили 800 окупантів за добу

Армія росії намагається наступати на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів поблизу Гряниківки і Синьківки Харківської області, Стельмахівки, Кремінної, Діброви та Білогорівки на Луганщині, Роздолівки, Федорівки, Парасковіївки, Бахмуту, Іванівського, Сєвєрного, Водяного, Марʼїнки, Новомихайлівки та Вугледару на Донеччині.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області запрацювала додаткова російська вежа мобільного звʼязку. У Генштабі попереджають, що завдяки їй спецслужби рф можуть прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM-операторів.

До Луганська нещодавно прибула чергова група інструкторів з Ірану. Вони навчатимуть російських військових керувати дронами.

Війська росії за минулу добу втратили приблизно 800 військових. Загальна кількість росіян, які загинули в Україні, становить 141 260. Також минулої доби Сили оборони України знищили 16 артилерійських систем ворога.

За добу українська авіація 13 разів вдарила по скупченнях росіян та їхньої військової техніки, а також влучила по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вдарили по чотирьох районах зосередження російських військ, уразили артилерійський підрозділ окупантів і дві позиції зенітно-ракетних комплексів. Також під вогнем був склад боєприпасів рф.