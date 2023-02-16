У Брюса Вілліса діагностували деменцію

У американського актора Брюса Вілліса діагностували лобово-скроневу деменцію.

Про це повідомила родина актора.

«Відтоді як ми оголосили про діагноз «афазія» у Брюса навесні 2022 року, його стан прогресував, і тепер ми маємо більш конкретний діагноз: лобово-скронева деменція (відома як FTD). На жаль, проблеми зі спілкуванням є лише одним із симптомів хвороби, з якою стикається Брюс», — йдеться у заяві родини.

Родичі актора повідомили, що сьогодні не існує ліків проти цієї хвороби. «Оскільки стан Брюса прогресує, ми сподіваємося, що будь-яка увага засобів масової інформації може бути зосереджена на висвітленні цієї хвороби, яка потребує значно більшої обізнаності та досліджень», — заявляють у родині Вілліса.

Лобово-скронева деменція — прогресуюче нейродегенеративне захворювання лобової та скроневої часток кори головного мозку, зазвичай спричинене мутаціями генів, які кодують специфічні для мозку білки. Серед перших симптомів — неадекватна соціальна поведінка (наприклад, розгальмованість, апатія). Із прогресуванням хвороби в пацієнтів виникають розлади моторики. Зазвичай, хворі на лобово-скроневу деменцію помирають протягом шести років з моменту встановлення діагнозу.