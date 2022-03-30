У Брюса Вілліса діагностували афазію. Він залишає акторську карʼєру

Родина Брюса Вілліса оголосила, що актор йде з професії. У актора діагностували афазію — мовний розлад, спричинений пошкодженням мозку, яке впливає на здатність людини спілкуватися.

Члени сімʼї Вілліса оголосили в Instagram, що Вілліс закінчує акторську карʼєру.

«З чудовими прихильниками Брюса ми, сім’я, хотіли поділитися тим, що наш любий Брюс має деякі проблеми зі здоров’ям і нещодавно йому діагностували афазію, яка впливає на його когнітивні здібності [...]. Ми хочемо сказати, що фанати для Брюса багато важать, як і Брюс для фанатів. Він завжди говорив: «Живи в кайф». Ми плануємо разом так і зробити», — йдеться у заяві.

Шанувальників актора, втім, цього року чекає ще близько 10 нових фільмів за його участю. Але в усіх він зіграв невеликі ролі.