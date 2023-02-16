Україна націоналізувала майно російського олігарха Олега Дерипаски

Вищий антикорупційний суд націоналізував майно російського олігарха Олега Дерипаски, який вважається наближеним до путіна.

Рішення суд ухвалив 16 лютого.

В дохід Украхни стягнули 350 обʼєктів власності. Серед них: корпоративні права заводів та кар’єрів, комплекс морського порту, квартири, адміністративні будівлі, виробничі цехи, сотні одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки і 32 мільйони гривень.

Рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній «Глухівський кар’єр кварцитів», «Хустський кар’єр» та «Жежелівський кар’єр». Вартість переданого Україні майна становить понад10 млрд грн.

Офіс генпрокурора повідомив, що під час слідства встановили, що в Україні діяла група з 12 компаній, власником яких є Дерипаска. Підприємства протягом десятиліть забезпечували сировиною російський алюмінієвий холдинг, який також належить Дерипасці.