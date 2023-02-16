У Києві відновило роботу посольство Ізраїлю. Міністр закордонних справ цієї країни Елі Коен у рамках свого візиту підняв прапор Ізраїлю на будівлі дипломатичної установи.

Про це він повідомив у Twitter.

«Над посольством в Україні знову майорить прапор Ізраїлю. Вперше з початку війни сьогодні я знову повністю відкрив посольство Ізраїлю в Києві з послом Михайлом Бродським», — написав Коен.

Він також додав, що Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та працівників, які тут працюють у складних умовах, сприятиме зміцненню відносин між країнами.

Міністр закордонних справ Ізраїлю відвідав Київ уперше з початку повномасштабного вторгнення росії. Він заявив, що його країна планує надати Україні кредитні гарантії на $200 мільйонів для проєктів у галузі охорони здоровʼя та цивільної інфраструктури.