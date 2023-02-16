Україна повернула з полону 101 людину

Україна повернула з російського полону 101 людину: 100 військових і одного цивільного.
Про це 16 лютого повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Додому повернули прикордонників, нацгвардійців, солдатів і сержантів ЗСУ. Цивільний — перший заступник міського голови Енергодару, якого затримали російські окупанти.
Серед звільнених військових багато поранених. Більшість — захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці «Азовсталі», захисники Бучі, Херсону та Лиману.
- Попередній обмін полоненими відбувся 4 лютого. Тоді Україна повернула додому 116 людей, серед них — оборонці Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з Бахмутського напрямку.
- 16 січня стало відомо, що Україна домовляється з росією про створення гуманітарного коридору. Зокрема, йдеться про повернення додому важкопоранених, літніх людей, дітей, військових та цивільних українців.