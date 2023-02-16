Україна повернула з полону 101 людину

Україна повернула з російського полону 101 людину: 100 військових і одного цивільного.

Про це 16 лютого повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Додому повернули прикордонників, нацгвардійців, солдатів і сержантів ЗСУ. Цивільний — перший заступник міського голови Енергодару, якого затримали російські окупанти.

Серед звільнених військових багато поранених. Більшість — захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці «Азовсталі», захисники Бучі, Херсону та Лиману.

Андрій Єрмак / Telegram

Андрій Єрмак / Telegram