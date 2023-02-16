Кремль провалив модернізацію крилатих авіаційних ракет Х-101

Представник Центру досліджень трофейного озброєння полковник Микола Данилюк продемонстрував фрагменти збитої модернізованої Х-101, яку знайшли поблизу села Малютянка на Київщині. За його словами, росія вже почала використовувати ракети останнього виробництва, але навіть модернізація не дозволила їм прорвати систему ППО України.

Він вказав, що для підвищення точності на ній змінили блок оптичного наведення — у старої версії був один об’єктив, а в нової їх вже три.

Також в ракеті з’явилися аналогові російські чипи і блок для відстрілу перешкод. За задумом, він у момент польоту розкидає навколо ракети відбивачі, які мають дезорієнтувати ракету ППО. Утім реалії показали, що це не допомогло — Х-101 не може ефективно пробити українську ППО.

За словами Данилюка, вартість такої ракети становить близько $12 млн, однак її запаси в Росії вже значно зменшилися, адже під час останніх атак, зокрема 10 лютого, окупанти використовували ракети, вироблені вже цьогоріч. Водночас представник Генштабу зауважив, що без іноземних комплектуючих росія не зможе виробляти свої ракети, бо не має їм заміни.