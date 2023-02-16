«Важные истории»: Росія дійсно вирішила масово залучити авіацію в Україні

Міністерство оборони росії дійсно вирішило масово залучити авіацію в Україні. Про це російському виданню «Важные истории» повідомило джерело в Міноборони.

За словами цього джерела, у росії, як і раніше, «незаперечна перевага в авіації над ЗСУ».

«Раніше її [авіацію] берегли, вона майже не залітала до зони дії української ППО. Тепер вирішили змінити тактику», — каже співрозмовник в російському Міноборони. Він вважає, що літаки та вертольоти «будуть масово збивати», «але у ЗСУ все одно виникнуть проблеми».