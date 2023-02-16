«Важные истории»: Росія дійсно вирішила масово залучити авіацію в Україні

Міністерство оборони росії дійсно вирішило масово залучити авіацію в Україні. Про це російському виданню «Важные истории» повідомило джерело в Міноборони.
За словами цього джерела, у росії, як і раніше, «незаперечна перевага в авіації над ЗСУ».
«Раніше її [авіацію] берегли, вона майже не залітала до зони дії української ППО. Тепер вирішили змінити тактику», — каже співрозмовник в російському Міноборони. Він вважає, що літаки та вертольоти «будуть масово збивати», «але у ЗСУ все одно виникнуть проблеми».
- 14 лютого 2023 року видання The Financial Times із посиланням на представників західної розвідки писало, що російські сухопутні сили виснажені, тож рф може зробити ставку на авіацію.
- 16 лютого британська розвідка заявила, що вважає малоімовірною розширену повітряну кампанію рф проти України. Британці підрахували, що ВПС росії має орієнтовно 1 500 військових літаків з екіпажем, а з початку повномасштабного вторгнення вони втратили понад 130 машин. З 1 500 літаків далеко не усі справні. У кожній армії світу передбачено, що 30% авіапарку — це літаки, які проходять плановий техогляд або стоять на ремонті.