На територію Молдови знову впала ракета під час обстрілу України

На території Молдови вчетверте знайшли уламки ракети, які впали після ударів росії по Україні.

Про це Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило 16 лютого.

Прикордонники знайшли уламки в районі міста Бричани, що межує з Україною.

Прикордонна поліція разом із колегами охороняють периметр і готують допомогу для слідчих.

Це вже четвертий випадок, коли на територію Молдови падають залишки ракет від бомбардувань України.