Парламент Норвегії схвалив багаторічну програму підтримки України на майже €7 мільярдів

Парламент Норвегії схвалив багаторічну масштабну програму підтримки України. На неї виділять близько 75 мільярдів норвезьких крон (майже €7 мільярдів).

Про це пише пресслужба норвезького уряду.

«Я дуже задоволений наявністю такої широкої підтримки щодо цієї програми для України, яка діятиме впродовж наступних пʼяти років, тобто і за парламенту наступного скликання. Ми разом засуджуємо війну росії проти України та підтримуємо легітимне право українського народу захищатися», — заявив премʼєр країни Йонас Гар Стьоре.

Під час голосування в парламенті в онлайнформаті приєднався президент України Володимир Зеленський.

Програма передбачена на пʼять років, тобто щороку Норвегія виділятиме Україні 15 мільярдів крон (€1,3 мільярда). У 2023 році з цих виплат половина піде саме на військову допомогу Україні.

Крім цього, гроші спрямують на гуманітарну діяльність в Україні та сусідніх країнах, на підтримку громадянської інфраструктури та, за можливості, на реконструкцію.