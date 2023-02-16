Південна Корея вперше за шість років у своїх безпекових документах назвала КНДР ворогом

Південна Корея вперше за шість років у своїх безпекових документах назвала Північну Корею ворогом. Також там зазначили, що в КНДР зростають запаси бойового плутонію.

Про це пише Reuters.

Південна Корея опублікувала традиційну «Білу книгу» щодо оборони. Вона випускається кожні два роки й описує ситуацію в безпековій сфері країни.

Цього року північнокорейський режим у цій книзі знов називають «наш ворог». Там наголошують на тому, що Пхеньян продовжує розробляти зброю, а також вчиняє кібернетичні та військові провокації проти Південної Кореї.

«Оскільки Північна Корея продовжує створювати військові загрози, не відмовляючись від ядерної зброї, її режим і військові є нашими ворогами», — йдеться в документі.

Щоб збільшити свої ядерні запаси, Північна Корея продовжила переробку відпрацьованого палива зі свого реактора та має приблизно 70 кг бойового плутонію.

У книзі зазначається, що Північна Корея лише минулого року 15 разів порушила міжкорейську військову угоду 2018 року про заборону бойових дій. Зокрема, ідеться про вторгнення безпілотників у грудні, артилерійський вогонь у військовій буферній зоні та запуск ракет через фактичний морський кордон на південь у листопаді.

Також Пхеньян запустив у 2022 році міжконтинентальні балістичні ракети, зокрема випробувану нову Hwasong-17, але вказано, що потрібен додатковий аналіз, щоб перевірити, чи отримав він удосконалену технологію повторного входу ракет.

Водночас Японію на тлі зусиль налагодити зв’язки, напружені через історію та торгові суперечки, у «Білій книзі» вперше з 2016 року називають «близьким сусідом, який поділяє цінності» .