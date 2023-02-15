CNN: Росія буде готова до нового масштабного наступу не раніше ніж у травні

Росія лише у травні зможе відновити свої виснажені в Україні сили до стану, коли вони будуть готові розпочати новий масштабний наступ.

Про це пише CNN з посиланням на свої джерела серед військових США.

Попри збільшення чисельності російських військ на окупованих територіях України, а також поряд із ними, західні союзники не бачать зростання бойової могутності цих зʼєднань.

Один зі співрозмовників телеканалу вважає, що наміри росії розпочати зараз широкомасштабний наступ — це «радше бажання, ніж реальні плани». Схожу оцінку дають і представники Великої Британії. Вони вважають малоймовірним, що російські військові зможуть підвищити рівень взаємодії, і тому «рф навряд чи досягне серйозних успіхів».

За оцінками американських військових, Міноборони росії знадобиться час до травня, щоб відновити свої війська до стану, який дозволяє розпочати наступ. Попри це, російська армія може перейти в наступ і раніше через тиск, який чиниться на військових.

Представник українських дипломатичних кіл пояснив CNN, що у разі, якщо російський наступ розпочнеться зараз, їхній армії вистачить сил, щоб «взяти одне або два невеликих міста на Донбасі».