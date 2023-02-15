У Снігурівці знайшли тіла 27 людей, які загинули під час російської окупації

У звільненій Снігурівці (Миколаївська область) виявили тіла 27 людей, які загинули під час окупації міста російськими військовими.
Про це у середу, 15 лютого, повідомив начальник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак, пише місцеве видання «Новости-N».
За його словами, тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті — кульові поранення, травми від вибухів боєприпасів та інші. На відміну від Бучі, у Снігурівці не знайшли місць масового поховання людей.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, в рамках якого призначили судово-медичні експертизи. Встановлюють усіх причетних до злочинів.
- На початку січня Центр прав людини ZMINA з посиланням на відповідь Національної поліції повідомляв, що з початку повномасштабного російського вторгнення на території України виявили 16 502 загиблих. У Миколаївській області, зокрема, загинули 2 207 людей.