У Снігурівці знайшли тіла 27 людей, які загинули під час російської окупації

У звільненій Снігурівці (Миколаївська область) виявили тіла 27 людей, які загинули під час окупації міста російськими військовими.

Про це у середу, 15 лютого, повідомив начальник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак, пише місцеве видання «Новости-N».

За його словами, тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті — кульові поранення, травми від вибухів боєприпасів та інші. На відміну від Бучі, у Снігурівці не знайшли місць масового поховання людей.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, в рамках якого призначили судово-медичні експертизи. Встановлюють усіх причетних до злочинів.