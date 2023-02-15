У небі над Києвом було 6 розвідувальних куль, більшість із них збили

У небі над Києвом вдень 15 лютого зафіксували шість куль, які могли нести на собі розвідувальне обладнання.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру. По усіх них працювали засоби ППО. Більшість вдалося збити. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження Протиповітряної оборони.

Рештки збитих літальних обʼєктів забрали на дослідження, там остаточно встановлять їх тип і характеристики.