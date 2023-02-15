Угорщина заборонила Віктору Балозі вʼїзд до ЄС

Народному депутату кількох скликань Віктору Балозі заборонили вʼїзд до Євросоюзу.

Обмеження на вʼїзд нардепа діють для всіх країн шенгенської зони. Заборону в шенгенську інформаційну систему вніс уряд Угорщини за загрозу її національним інтересам та безпеці — після рішення про встановлення у Мукачівському замку державного герба України замість турула.

Сам Балога вважає це рішення «визнанням ефективності» його «боротьби за територіальну цілісність та суверенітет України».

«Сприймаю таке рішення путінських прихвостнів як визнання ефективності нашої боротьби за територіальну цілісність та суверенітет України», — написав Балога.

Він також додав, що «до друзів України в ЄС їздив та буду їздити, а в орбанівську Угорщину не збирався».