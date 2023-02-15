Міністр оборони Британії вважає неможливою швидку передачу винищувачів для ЗСУ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не вважає, що надання Україні винищувачів обовʼязково відбудеться «в найближчі кілька місяців чи навіть років».
Про це він сказав в інтервʼю BBC Breakfast.
«Я не думаю, що в найближчі кілька місяців чи навіть років ми обовʼязково передамо винищувачі. Це літаки... Ви просто не можете навчитися літати за тиждень чи два, на це піде багато часу», — сказав він.
Воллес додав, що винищувачі потребують екіпажів, а Британія не збирається «розгортати 200 військовослужбовців Королівських повітряних сил в Україні під час війни».
«Отже, реальність полягає в тому, що ми говоримо про те, що ми маємо планувати не лише боротьбу на даний момент, де ми допомагаємо Україні відбити вторгнення, але ми маємо допомогти Україні з її довгостроковою стійкістю, переконавшись, що після цієї війни Україна матиме можливість довго захищатися», — сказав міністр.
- Раніше премʼєр Великої Британії Ріші Сунак доручив Воллесу вивчити, які британські літаки в перспективі можна відправити Україні.