США уклали контракти на закупівлю боєприпасів для України на $500 мільйонів

У США оголосили про підписання контрактів на виробництво артилерійських боєприпасів для України. Їхня загальна вартість сягне $522 мільйонів.

Про це пише «Радіо Свобода».

Замовлення на виробництво снарядів отримали компанії Northrop Grumman Systems і Global Military Products. Це відбувається на тлі активних обговорень Заходу, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів союзників.

Поставки нових боєприпасів планують розпочати в березні. Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи Пентагону з підтримки безпеки України.