США уклали контракти на закупівлю боєприпасів для України на $500 мільйонів

У США оголосили про підписання контрактів на виробництво артилерійських боєприпасів для України. Їхня загальна вартість сягне $522 мільйонів.
Про це пише «Радіо Свобода».
Замовлення на виробництво снарядів отримали компанії Northrop Grumman Systems і Global Military Products. Це відбувається на тлі активних обговорень Заходу, що Україна швидко вичерпує запаси артилерійських снарядів союзників.
Поставки нових боєприпасів планують розпочати в березні. Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи Пентагону з підтримки безпеки України.
- НАТО планує закликати членів Альянсу збільшити свої запаси боєприпасів через витрати на допомогу Україні. Також там зазначають, що колишніх запасів недостатньо в разі повномасштабного конфлікту. Ще напередодні вторгнення росії в Україну країни-члени НАТО не виконували зобовʼязання щодо накопичення запасів боєприпасів. Адже багато хто вважав, що великомасштабні бойові дії та війни на виснаження пішли в минуле. Але темпи поставок боєприпасів в Україну, яка щодня використовує до 10 тисяч артилерійських снарядів, вичерпали запаси НАТО та оголили проблеми в ланцюгах поставок, в ефективності та швидкості виготовлення.
- Франція та Австралія оприлюднили плани щодо спільного виробництва 155-мм боєприпасів для України. Австралія постачатиме порох, а французький виробник озброєнь і військової техніки Nexter вироблятиме боєприпаси.