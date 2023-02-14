Європарламент схвалив заборону на випуск бензинових та дизельних авто з 2035 року

Європейський парламент вирішив з 2035 року заборонити випуск та продаж автомобілів і мікроавтобусів з двигунами внутрішнього згоряння.
За це рішення проголосували 340 членів ЄП.
Парламент вирішив, що нові автомобілі та мікроавтобуси не матимуть дозволу на викиди з 2035 року. Таким чином, реєстрація нових бензинових і дизельних автомобілів в ЄС буде заборонена.
Нове законодавство встановлює шлях до нульових викидів CO2 для нових легкових і легких комерційних автомобілів у 2035 році. Метою для всього автопарку ЄС є скоротити викиди CO2 від нових автомобілів і мікроавтобусів на 100% порівняно з 2021 роком. Проміжні цілі скорочення викидів до 2030 року встановлені на рівні 55% для легкових автомобілів і 50% для мікроавтобусів.
- У листопаді 2021 року на Всесвітньому саміті з клімату в Глазго (Шотландія) 33 країни та шість автовиробників оголосили про повну відмову від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) до 2040 року.