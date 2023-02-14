Кремль навчає 6 тисяч працівників для окупаційних адміністрацій і пропонує пільгову іпотеку на захоплених територіях України

Росіяни почали готувати працівників для роботи в окупаційних адміністраціях в Україні.

Про це пише Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Кремль планує навчити шість тисяч росіян для роботи в окупаційних органах влади на захоплених територіях України. Працівників готує Російська академія народного господарства при президенті рф.

Очікується, що випускниками цього курсу будуть здебільшого росіяни, але до 20% все ж планують набрати з місцевих колаборантів.

Також окупанти вирішили видавати пільгову іпотеку росіянам, які купують житло на захоплених територіях України. Реалізувати програму доручили фінансовому інституту розвитку в житловій сфері «Дом.рф», який покриватиме різницю в іпотечних відсотках банкам за рахунок державних субсидій.

Таким чином Кремль хоче стимулювати росіян приїжджати на окуповані території України та змусити місцевих отримувати російські паспорти.