Український футбольний клуб «Минай» підтвердив бійку з росіянами в готелі в Туреччині та розповів деталі

Закарпатський футбольний клуб «Минай» підтвердив сутичку з росіянами під час зборів у турецькому готелі Royal Sigunas. Сутичка сталась зі спортсменами з російського «Шинника».

Заяву клуб оприлюднив 14 лютого.

Український клуб заявляє, що причиною сутички стала поведінка футболістів російської команди щодо працівниці готелю та провокаційні вигуки в бік закарпатців.

«Інформація російських пропагандитських ЗМІ стосовно того, що «минайці» змушували співати гімн представників «Шинника» та побили гравця у ліфті, — традиційна маячня. Бійка справді відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах. Кількість постраждалих зі сторони «Шинника» лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як бросають», — заявив «Минай».

Представники клубу зазначили, що вже після закінчення сутички, коли українські футболісті були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою: «Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинувачили в підтримці України. Місцевій поліції довелося втрутитися, щоб заспокоїти росіян».

«Минай» заявляє, що перед початком зборів головною вимогою до організаторів була відсутність у готелі російських команд. Самі ж організатори стверджують, що поселити «Шинник» згодився готель.

Сам російський клуб «Шинник» заявляє, що не є стороною конфлікту і команда вирішила пересилитись в інший готель — «щоб уникнути подальшого конфлікту».