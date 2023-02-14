Для «Армії дронів» закупили українські безпілотники Raybird-3. Вони здатні літати безперервно протягом доби

У рамках проєкту «Армія дронів» придбали два безпілотні комплекси Raybird-3 українського виробництва.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, безпілотник Raybird-3 гарно проявив під час контрнаступу на Харківщині. Росіяни намагалися збити дрон із комплексу «Бук» біля Балаклії, але не змогли.
Український дрон не лише врятувався від атаки, але й простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку. Далі Raybird-3 передав координати артилеристам, які вдарили по складу боєприпасів окупантів.
- Безпілотний комплекс ACS-3 (Raybird-3) розробила українська компанія «АВК «Скаетон». Під час одного польоту безпілотник вагою 21 кг здатний подолати відстань у 2 500 км, а перебувати в повітрі він може майже добу. Крейсерська швидкість — 120 км/год, максимальна швидкість — 160 км/год. Цю систему можна зібрати за декілька хвилин без інструменту.
- У зоні дій засобів радіоелектронної боротьби ворога Raybird-3 продовжує летіти без GPS, користуючись інерційною системою навігації.
- 6 вересня 2019 року Raybird-3 встановив рекорд України за тривалістю безперервного польоту протягом 24 годин 31 хвилини.