The Washington Post: США попереджають Україну, що на неї чекає вирішальний момент у війні

Американські чиновники повідомили українській владі, що настав вирішальний момент, щоб змінити траєкторію війни та досягти значних успіхів на полі бою.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post із посиланням на джерела.

Чиновники адміністрації Байдена вважають, що критичний момент настане вже цієї весни, коли, як очікується, росія розпочне наступ, а Україна — контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території (хоча генсек НАТО заявляв, що російський наступ уже почався).

Адміністрація Байдена також працює з Конгресом, щоб затвердити ще $10 мільярдів прямої бюджетної допомоги Києву, оголосити ще один великий пакет військової допомоги та запровадити нові санкції проти Кремля.