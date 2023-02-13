У Польщі навчають 21 український екіпаж танків Leopard 2. Підготовка триватиме місяць

У Польщі почалося навчання українських танкістів на машинах Leopard 2, які невдовзі отримає Україна.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, українці опановують польські танки Leopard 2, а також танки цього типу, передані Канадою.

Українські танкісти в Польщі навчаються на Leopard 2 на полігоні у Свєнтошуві. Керівник навчальної групи і 10 бронетанкової бригади ЗС Польщі Кшиштоф Сєрадзький розповів, що на полігоні готують 105 українських військових, серед яких 21 танковий екіпаж, а також технічний персонал обслуговування. За його словами, навчання вже тривають тиждень, а загалом курс буде близько місяця. Українці навчаються щодня по 10—12 годин, у них є значний досвід і вони швидко опановують машини.