NASA сфотографувало найбільшу з нині відомих спіральних галактик у Всесвіті

Американське космічне агентство NASA сфотографувало найбільшу відому галактику у Всесвіті завширшки 522 тисячі світлових років.

Про це повідомляє Space.com.

Вона має назву NGC 6872 і у пʼять разів більша за Чумацький Шлях.

Цей знімок поєднує зображення у видимому світлі, дані ультрафіолетового випромінювання та інфрачервоного випромінювання з Дуже Великого Телескопа Європейської Південної Обсерваторії, телескопів GALEX та Spitzer.

NASA

NGC 6872 розташована на відстані приблизно 212 мільйонів світлових років від Землі. Її витягнута форма — наслідок гравітаційної взаємодії з сусідньою дисковою галактикою IC4970, яка у пʼять разів легша.

Такі гравітаційні взаємодії зазвичай призводять до галактичного злиття. Але астрономи припускають, що в цьому конкретному випадку взаємодія між двома галактиками може народити нову галактику.