Розслідування: у Португалії католицькі священники за 70 років розбестили майже 5 тисяч дітей

Група розслідувачів встановила, що за останні 70 років представники католицької церкви Португалії розбестили щонайменше 4 815 дітей.
Про це пише Reuters.
Більшість злочинців — 77% — були священники, а більшість жертв — хлопчики. Злочинці знущалися над дітьми в католицьких школах, сповідальнях та інших церковних приміщеннях.
«[Ми хочемо] віддати щиру данину памʼяті тим, хто постраждав від жорстокого поводження в дитинстві та наважився дати голос мовчанню. Вони — набагато більше, ніж статистика», — сказав голова розслідування, дитячий психіатр Педро Стрехт.
Голова Єпископської конференції Хосе Орнелас був присутній на презентації остаточних результатів розслідування і поки не відреагував на них. Церква раніше заявляла, що готова «вжити відповідних заходів».
- Комісія з розслідування почала роботу в січні 2022 року після того, як у Франції встановили, що близько 3 тисяч священників і релігійних служителів розбестили близько 200 тисяч дітей.
- Звинувачення в насильстві надходили від людей різного походження, з усіх регіонів країни, а також від громадян Португалії, які проживають в інших країнах Європи, Африки та Америки.
- 11 січня 2023 року в Австралії помер кардинал Джордж Пелл — найвищого сану священнослужитель Католицької церкви, засуджений за педофілію.