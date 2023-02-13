Розслідування: у Португалії католицькі священники за 70 років розбестили майже 5 тисяч дітей

Група розслідувачів встановила, що за останні 70 років представники католицької церкви Португалії розбестили щонайменше 4 815 дітей.

Про це пише Reuters.

Більшість злочинців — 77% — були священники, а більшість жертв — хлопчики. Злочинці знущалися над дітьми в католицьких школах, сповідальнях та інших церковних приміщеннях.

«[Ми хочемо] віддати щиру данину памʼяті тим, хто постраждав від жорстокого поводження в дитинстві та наважився дати голос мовчанню. Вони — набагато більше, ніж статистика», — сказав голова розслідування, дитячий психіатр Педро Стрехт.

Голова Єпископської конференції Хосе Орнелас був присутній на презентації остаточних результатів розслідування і поки не відреагував на них. Церква раніше заявляла, що готова «вжити відповідних заходів».