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Сили оборони знищили ще 560 окупантів та 13 одиниць техніки

Автор:
Софія Телішевська
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Сили оборони України за минулу добу знищили 560 російських окупантів, три танки, чотири бойові броньовані машини, три артилерійські системи.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також окупанти втрачають техніку:

  • танки — 3 283 (+3 за вчора);
  • бойові броньовані машини — 6 492 (+4);
  • артилерійські системи — 2 290 (+3);
  • реактивні системи залпового вогню — 465;
  • засоби протиповітряної оборони — 234;
  • літаки — 296;
  • гелікоптери — 286;
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2 007;
  • крилаті ракети — 857;
  • кораблі/катери — 18;
  • автомобільну техніку та автоцистерни — 5 150 (+2);
  • спеціальну техніку — 217 (+2).

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряникивка Харківської області; Кремінна та Білогорівка на Луганщині; Віймака, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське та Кліщівка на Донецькій області та Залізничне на Запорізькій області.