Сили оборони знищили ще 560 окупантів та 13 одиниць техніки

Сили оборони України за минулу добу знищили 560 російських окупантів, три танки, чотири бойові броньовані машини, три артилерійські системи.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також окупанти втрачають техніку:
- танки — 3 283 (+3 за вчора);
- бойові броньовані машини — 6 492 (+4);
- артилерійські системи — 2 290 (+3);
- реактивні системи залпового вогню — 465;
- засоби протиповітряної оборони — 234;
- літаки — 296;
- гелікоптери — 286;
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2 007;
- крилаті ракети — 857;
- кораблі/катери — 18;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 5 150 (+2);
- спеціальну техніку — 217 (+2).
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряникивка Харківської області; Кремінна та Білогорівка на Луганщині; Віймака, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське та Кліщівка на Донецькій області та Залізничне на Запорізькій області.