Польща орендувала у США дрони MQ-9A Reaper для посилення своєї розвідки

До Польщі прибули американські безпілотники MALE MQ-9A Reaper, які проводитимуть розвідку на східному кордоні держави.

Про це повідомляє міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Дрони MALE (Medium Altitude Long Endurance) MQ-9A Reaper орендували у США в рамках термінової оперативної потреби.

MQ-9 Reaper — це розвідувально-ударний безпілотник із розмахом крил 20 м та максимальною злітною вагою 4 763 кг. Він оснащений турбогвинтовим двигуном, який дозволяє розвивати швидкість понад 445 км на годину. Максимальна тривалість польоту — 27 годин.

Дрон може бути озброєний протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire класу «повітря — земля», корегованими бомбами Mark 82 та іншим озброєнням.