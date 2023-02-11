Німецька розвідка: Китай посилює шпигунську активність проти Берліну

Керівник внутрішньої розвідки Німеччини Томас Халденванг висловив занепокоєння через те, що Китай розширює шпигунську діяльність проти Берліну.

Про це повідомляє Reuters.

«Китай розвиває широкомасштабну шпигунську діяльність і діяльність впливу. Ми повинні бути готові до того, що найближчими роками вони збільшуватимуться», — зазначив Халденванг.

За словами розвідника, Китай може використати економічну залежність від нього для політичного впливу на інші країни.

«Політичне керівництво вже використовує свою економічну силу, яка також є результатом інтенсивних відносин з німецькою та європейською економікою, для реалізації політичних цілей», — сказав Хальденванг

Reuters пише, що уряд Німеччини наразі переоцінює свої економічні відносини з авторитарними країнами після того, як війна в Україні виявила вразливість багаторічної енергетичної залежності Берліну від рф.