ГУР: У росіян недостатньо ресурсів, щоб розпочати наступ до 24 лютого

У Головному управлінні розвідки Міноборони стверджують, що росія не має ресурсів для великомасштабного наступу в Україні.
Про це заявив представник воєнної розвідки Андрій Черняк.
За його словами, Москва найближчими тижнями активізує свої зусилля на Донбасі, а зараз окупанти намагаються знайти слабкі місця в українській обороні.
Розвідник наголосив, що російське командування не має достатніх ресурсів для масштабних наступальних операцій, а головною метою ворога залишається досягнення хоч якогось тактичного успіху на сході.
- Раніше в Білому домі заявили, що російські окупанти ще не розпочали нового великого наступу в Україні, а з потеплінням навесні бойові дії посиляться.