Регулятор заборонив експлуатацію чотирьох енергоблоків окупованої Запорізької АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України заборонила експлуатацію енергоблоків № 3, № 4, № 5 та № 6 Запорізької АЕС, яку росіяни окупували на початку березня 2022 року.

Про це йдеться на сайті Держатомрегулювання.

Експлуатацію заборонили через неможливість усунення порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Промисловий майданчик Запорізької АЕС зазнає періодичних обстрілів, повітряні лінії звʼязку з енергетичною системою України пошкоджені.

Крім того, виробничі приміщення ЗАЕС, зокрема інформаційно-кризовий центр, не можуть використовуватися за призначенням через розташування у них російських військових, а експлуатуюча організація «Енергоатом» не може постачати товарно-матеріальні цінності на Запорізьку АЕС.

«Ці факти свідчать про порушення фундаментальних принципів забезпечення безпеки атомних станцій як реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, забезпечення культури безпеки, відповідальності експлуатуючої організації», — наголосили в Держатомрегулювання.