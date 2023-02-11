У ЗСУ пояснили, чому радари не завжди бачать іранські дрони

Іноді буває, що запуск іранських дронів не одразу супроводжується оголошенням повітряної тривоги. Це стається, коли росіяни запускають дрони на дуже низькій висоті, через що радари їх не фіксують і не вмикається тривога.

Про це повідомила керівниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Коментуючи атаку росіян дронами Shahed, Гуменюк наголосила, що сигналів повітряної тривоги не було.

«Проте наша пильність залишається досить високою, тому що, нагадаю, «шахеди» чути навіть за звуком», — сказала Гуменюк.

Вона пояснила, що сигналів повітряної тривоги не було через специфіку використання цих баражуючих боєприпасів — зокрема, їх могли запускати на дуже низькій висоті.