G7 закликала українську владу повернути електронне декларування

Посли країн «Великої сімки» закликали українську владу повернути електронне декларування. Його призупинили на початку російського вторгнення.
Про це йдеться в заяві послів G7.
«Ефективні антикорупційні механізми є ключовими для стійкості України під час війни та в період післявоєнної відбудови. Посли G7 сподіваються на швидке відновлення українським парламентом системи електронного декларування», — зазначили там.
Посли вважають, що це дозволить запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади.
- В Україні електронне декларування призупинили після початку російського вторгнення. Також закрили реєстр декларацій. Після гучних корупційних скандалів активісти вимагають повернути е-декларування. Відповідна петиція на сайті президента вже набрала понад 25 тисяч голосів.