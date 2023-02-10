Швейцарія не дозволила Іспанії реекспортувати зенітні гармати до України

Швейцарія відхилила офіційний запит Іспанії на реекспорт до України зенітних гармат швейцарського виробництва.

Про це пише Reuters.

Іспанія попросила Швейцарію про це ще в січні. Там надіслали запит із проханням дозволити передати Україні дві 35-міліметрові зенітні гармати.

Країна відправила цей запит, зоча навіть на неофіційному рівні у Швейцарії одразу запевняли, що позитивного рішення не буде.

Раніше Швейцарія також накладала вето на запити Данії та Німеччини, які хотіли відправити бронетехніку та боєприпаси швейцарського виробництва як допомогу Україні.