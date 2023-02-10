Швейцарія не дозволила Іспанії реекспортувати зенітні гармати до України

Швейцарія відхилила офіційний запит Іспанії на реекспорт до України зенітних гармат швейцарського виробництва.
Про це пише Reuters.
Іспанія попросила Швейцарію про це ще в січні. Там надіслали запит із проханням дозволити передати Україні дві 35-міліметрові зенітні гармати.
Країна відправила цей запит, зоча навіть на неофіційному рівні у Швейцарії одразу запевняли, що позитивного рішення не буде.
Раніше Швейцарія також накладала вето на запити Данії та Німеччини, які хотіли відправити бронетехніку та боєприпаси швейцарського виробництва як допомогу Україні.
- Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни, який проголошує, що Швейцарія не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Однак після повномасштабного російського вторгнення в Україну Швейцарія доєдналась до санкцій ЄС.
- Швейцарія через свій нейтралітет не постачала зброю жодній із воюючих країн ані в Першу, ні в Другу світову війну.