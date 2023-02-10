Українські бренди SOVA x FROLOV збирають гроші на турнікети для медичного батальйону «Госпітальєри»

Ювелірний дім SOVA і бренд FROLOV у новій колаборації For Love презентували срібний підвіс у формі анатомічного серця з різними відтінками жовто-блакитної емалі. 100% вартості з продажу прикраси перерахують медичному батальйону парамедиків «Госпітальєри» на турнікети.

«Це вже третя наша колаборація з FROLOV. Щоразу ми намагаємося привертати увагу до важливих соціальних тем і наповнити творчу співпрацю глибоким змістом. Сьогодні це оперативна медична допомога в гарячих точках України, яка так необхідна нашим військовим», — говорить Людмила Сова, генеральна директорка ювелірного дому SOVA.

Окрім срібного підвісу, у колекції є золоті підвіси з блакитними діамантами та жовтими сапфірами, з поєднанням жовтого та білого золота, з покриттям чорним родієм і вставками з рубінів. Підвіси можна стилізувати як для сережок, так і зі шнурками ручної роботи з натурального шовку, які виконали майстри FROLOV.

«Натхненням для нашої нової колаборації із SOVA стала благодійна ініціатива FROLOVHEART. Кожне срібне серце лімітовано і повністю покривається емаллю вручну. Флагманом цієї колаборації є каф, натхненний прикрасою з нашої кутюрної колекції, виконаний з білого та жовтого золота. Ми впевнені, що ручною роботою майстри привносять в цю колекцію любов і віру в найкраще», — зазначив Іван Фролов, засновник бренду FROLOV.

100% вартості з продажу прикраси перерахують медичному батальйону парамедиків «Госпітальєри». 100% вартості з продажу прикраси перерахують медичному батальйону парамедиків «Госпітальєри».

Всього виготовлено 1 000 срібних сердець, кожне має персональний номер на звороті. «На полі бою захисники найчастіше помирають від критичної кровотечі, яку потрібно оперативно зупинити. Тому турнікети для зупинки кровотеч завжди потрібні в надзвичайно великих обʼємах», — розповідає Ірина Чергава, інструктор з тактичної медицини в медичному батальйоні «Госпітальєри».

У колаборацію також увійшли кольє та каблучки, які повторюють контури серця, мінімалістичні персні-печатки, statement-кафи та пʼять оригінальних підвісів у жовтому та білому золоті. Колекція доповнена базовими сережками для стилізації виробів. Флагман колекції — акцентний каф-серце, який ідеально повторює форму вуха. Прикраси унісекс і створені таким чином, щоб не обмежувати варіанти та комбінації.