Начальника київського БЕБ відсторонили від обовʼязків через скандал з хабарем

Директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник відсторонив від обовʼязків начальника територіального управління БЕБ у місті Києві та Київській області Антона Лапіку.

Таке рішення Мельник ухвалив після затримання старшого детектива з київського теруправління БЕБ за підозрою в отриманні хабаря на суму $1 200.

За даними Державного бюро розслідування, затриманий працівник БЕБ кришував гральний бізнес.

«До цього він працював у іншому правоохоронному органі, де саме й займався протидією незаконному гральному бізнесу, а потім вирішив перенести «підробіток» на нову роботу», — заявили в Бюро.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 365-3 КК України — бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.