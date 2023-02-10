СБУ та ДБР проводять масштабні обшуки на митниці у восьми областях України

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань разом із Офісом генерального прокурора проводять масштабну спецоперацію.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Наразі обшуки тривають у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях.

Правоохоронці вже встановили 50 організацій, які допомагали митникам у тіньових схемах. Їхню діяльність заблокували. Зараз на окремих ділянках кордону та в пунктах пропуску триває робота з ліквідації контрабандних схем.

У Службі безпеки пообіцяли надати більш детальну інформацію про порушення на митниці після завершення першочергових слідчих дій.

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