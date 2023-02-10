Україна офіційно попросила в Нідерландів літаки F-16

Україна подала до Нідерландів офіційний запит на постачання винищувачів F-16. Це підтвердила міністр оборони Кайса Оллонґрен.

Про це повідомляє NOS.

«Нам потрібно обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками… І ми повинні серйозно подумати про наслідки, це не можна вирішити за одну ніч. Ми повинні бути чесними щодо цього», — сказала Оллонґрен.

Вона також зазначила, що перш ніж українська армія зможе використовувати винищувачі, ЗСУ мають пройти відповідну підготовку.

До того ж літаки є системою оборони США, тому винищувачі F-16 Україна зможе отримати лише з дозволу США.