В Україні запустили безкоштовну платформу для вивчення англійської мови та тестування її рівня

Міністерство культури запустило безкоштовну платформу для вивчення англійської мови. Також там можна протестувати рівень володіння нею.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

«Платформа є безкоштовною та доступною 24/7 всім українцям, незважаючи на місце перебування під час і після завершення воєнних дій», — зазначив він.

На платформі можна визначити рівень володіння мовою, прорекламувати сервіси для навчання мови, а також самостійно вивчати її за допомогою онлайнпроєкту.