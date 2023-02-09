Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перехопила та передала Молдові російський план з дестабілізації країни. Там теж підтвердили цю інформацію.

Про це він заявив на саміті ЄС.

«Нещодавно я говорив з президентом Молдови пані Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли та внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни й встановити свій контроль над нею», — розповів Зеленський.

У Молдові повідомили, що справді отримували таку інформацію від України. Там зазначили, що перебувають у тісній комунікації з Україною.

У Службі інформації та безпеки Молдови розповіли, що продовжують оперативну роботу і виявляють диверсійну діяльність, яка спрямована на дестабілізацію країни.