Литва передать Україні 36 зенітних комплексів для збиття безпілотників

Уряд Литви передасть Україні 36 зенітно-ракетних комплексів для протидії безпілотникам.

Про це на пресконференції в Ukraine Media Centre заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на території України і готувати українських військових. Також ми передаємо Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть ефективно протидіяти дронам», — заявив він.

Міністр оборони Олексій Резніков, який також брав участь у заході, підкреслив, що Литва підготувала інструкторів, які погодилися на території України навчити українських військових.

«Хочу відзначити важливість того, що литовська сторона готує не просто операторів ЗРК, а саме інструкторів, які потім зможуть навчити наших військових. Тобто вони тренують тренерів. І це потім дає нам можливість, щоб наші українські інструктори, навчені в Литві, продовжували готувати наші екіпажі вже тут», — заявив він.