У США знайшли найстарішу в світі мишу. Вона отримала відзнаку Книги рекордів Гіннеса

Тихоокеанська кишенькова миша на імʼя Пет отримала відзнаку Книги рекордів Гіннеса як найстаріша миша, яка живе в неволі. Їй 9 років і 209 днів.

Про це пише Associated Press.

Пет народилася в зоопарку Сан-Дієго «Сафарі-парк» 14 липня 2013 року в рамках програми розведення її виду. Її назвали на честь актора «Зоряного шляху» Патріка Стюарта.

Миша Пет із зоопарку в Каліфорнії, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Associated Press

Колись тихоокеанські кишенькові миші були розповсюджені від Лос-Анджелесу на південь до долини річки Тіхуана, але їхня популяція зменшилася після 1932 року через діяльність людини та знищення середовища проживання тварини.

Протягом 20 років цю мишу вважали вимерлою, аж доки у 1994 році науковці не виявили крихітні ізольовані їх поселення у штаті Каліфорнія. Проте цей вид досі залишається під загрозою зникнення.

У 2012 році природоохоронці почали програму розведення, щоб допомогти врятувати мишей від вимирання. У 2022 році біологам вдалося вивести 117 дитинчат тихоокеанської кишенькової миші. Цієї весни мишенят випустять в дику природу.