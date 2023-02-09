«Перевищили денний ліміт для надсилання твітів». Вночі у Twitter стався масштабний збій

У соцмережі Twitter по всьому світу стався масштабний збій. Користувачі не могли публікувати дописи, додавати підписки та надсилати повідомлення один одному.
Про це пише The New York Times.
За даними видання, збої почалися близько 23:45 за київським часом — люди, які намагалися опублікувати дописи, отримали сповіщення, що «перевищили денний ліміт для надсилання твітів». Дехто не зміг підписатися на інших користувачів. Також перестали працювати особисті повідомлення та функція пошуку GIF-файлів.
До 02:00 за Києвом функції частково відновили. Причина збоїв поки залишається незрозумілою.
«Для деяких із вас Твіттер може працювати не так, як очікується. Вибачте за неприємності. Ми знаємо та працюємо, щоб виправити це», — заявили в компанії.
- Після того як американський мільярдер Ілон Маск придбав Twitter у жовтні, він звільнив понад половину співробітників компанії. На момент придбання у Twitter працювали 7 500 людей, а нині залишилося близько 2 200. Маск також сильно скоротив інші витрати та запропонував нові способи отримання прибутку для компанії.
- Такі зміни призвели до плутанини та випадкових збоїв у роботі платформи. Наприкінці грудня, після того як компанія зупинила роботу в одному зі своїх головних центрів обробки даних у Сакраменто, у соцмережі стався збій. Він тривав кілька годин.
- У січні користувачі в Австралії та Новій Зеландії також повідомили про збої в роботі Twitter, які тривали понад 12 годин.