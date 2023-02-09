У Дворічній на Харківщині російський обстріл убив двох людей

Минулої доби під вогнем росіян були міста і села Харківського, Чугуївського та Купʼянського районів Харківщини. У селищі Дворічна від обстрілу загинули двоє людей.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти обстріляли щонайменше 23 населених пункти. У районах Котлярівки та Табаївки ворог бив бойовою авіацією.
У Чугуївському районі пʼятеро людей отримали поранення, серед них є дитина.
У Вовчанську снаряди пошкодили багатоквартирні та приватні житлові будинки та будівлю ДСНС, сталися пожежі. У Купʼянську обстріли зачепили приватні будинки.