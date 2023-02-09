Новини

Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Українські військові протягом 8 лютого знищили 910 окупантів. За час повномасштабної війни росія вже втратила приблизно 135 010 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також окупанти втрачають техніку:

  • танки — 3 255 (+2 за вчора);
  • бойові броньовані машини — 6 468 (+10);
  • артилерійські системи — 2 244 (+8);
  • реактивні системи залпового вогню — 463 (+2);
  • засоби протиповітряної оборони — 232 (+4);
  • літаки — 295;
  • гелікоптери — 285;
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1 967 (+6);
  • крилаті ракети — 796;
  • кораблі/катери — 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 5 121 (+9);
  • спеціальна техніка — 211.

Українські військові минулої доби відбили атаки російських сил у районах 19 населених пунктів у трьох областях. Це Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Марʼїнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.